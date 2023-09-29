حصاد وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع.. فعاليات فنية وخدمات ومبادرات

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الوزارة، وكذلك مختلف قطاعاتها المختلفة خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 22 سبتمبر

- التضامن الاجتماعي تشهد انطلاق فعاليات الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذى نظم تحت عنوان «الحياة حلوة» بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 42 دولة عربية واجنبية.

- حملة وزارة التضامن «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية تكثف نشاطها وتنجح في الوصول 136 قرية عبر157 مكتب تأهيل على مستوى 16 محافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يطلق مبادرة لرفع وعي أبناء المناطق المطورة، وتنطلق من روضة السيدة والخيالة وأهالينا بإجمالي 356 شابة وشاب، ويواصل تدريباته المتخصصة للمخطوبين ولأبناء مصر كريمي النسب.

السبت 23 سبتمبر

- احتفالا باليوم العالمي للغة الإشارة، التضامن تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»، وتعلن إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وألف هاتف محمول للطلاب الصم وضعاف السمع وللعاملين الجدد لدمجهم في محيط العلم والعمل.

- التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذى نظمته مؤسسة هيكل للصحافة العربية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

- الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم، يطلق برنامج تحدى الشباب من أجل تعزير الدور المجتمعي للشباب والحفاظ على البيئة.

- في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة اﻷقصر ومؤسسة إي إف جي للتنمية الاجتماعية، تم الاحتفال بتسليم المرحلة الثانية من تسليم المنازل المطورة ضمن مشروع تطوير قرية الدير القديم بإجمالي 66 وحدة سكنية.

الأحد 24 سبتمبر

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بشأن تأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل وفي المجتمع.

- التضامن تلتقى مارتن كريل المدير الاقليمي لديسكفري لمناقشة الانتهاء من المنهج الجديد لحضانات الطفولة المبكرة التي تستهدف الأطفال تحت سن أربع سنوات، في إطار تطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة.

- وزارة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائيةـ واللجنة توافق على منح وتحسين 2000 حالة معاشات استثنائية.

- أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، يوقع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «مسن الخير» للتعاون في المجالات والأنشطة المختلفة المقدمة للمسنين.

- في إطار جهوده في دعم مجتمع اللاجئين، ومن خلال مشروع «الصحة للجميع»، الهلال الأحمر يوفر الدعم لأكثر من 60 مشروع متناهي الصغر وتأهيل المستحقين فنيا لريادة الأعمال.

الاثنين 25 سبتمبر

- السيدات يمضين قدما من خلال التعاون بين برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يستكمل أنشطته في محافظة الجيزة في إطار تنفيذه للنسخة الثالثة من تدريباته لتأهيل مستفيدات تكافل وكرامه لسوق العمل.

- استعدادا للعام الدراسي الجديد، مديريات التضامن الاجتماعي تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوزيع الزى المدرسي والحقائب ومستلزمات الدراسة على الفئات الأولى بالرعاية، وتنتهي من تكريم من أبناء مؤسسات الرعاية المتفوقين دراسيا.

- برنامج التربية الأسرية الإيجابية ينفذ برنامج إعداد مدربين لأعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم والتدريب، وذلك لتطوير قدراتهم على استخدام دليل التربية الإيجابية بشكل موحد.

الثلاثاء 26 سبتمبر

- وزارة التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد.

- التضامن الاجتماعي تستمر في استقبال مشاركين في المسابقة التي أطلقتها بعنوان "بطل من بلدنا" في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك حتى 30 من الشهر الجاري وإقبال واسع من الشباب بمحافظات الجمهورية للاشتراك.

- صندوق الاستثمار الخيرى «عطاء» ينفذ ورشة عمل لمشروع «قدرات بلا حدود» لتأهيل الجمعيات العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية، والورشة تستعرض المعايير الفنية ومخرجات المشروع.

- التضامن الاجتماعي تشارك جمعية «التطوير والتنمية» في انطلاق فعالية توزيع جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني في نسختها السادسة، وتكريم الفنان محمد صبحى سفير النوايا الحسنة بجائزة التميز لرواد العمل التنموي.

الأربعاء 27 سبتمبر

- الهلال الأحمر المصري ينفذ تدريب علي الإسعافات الأولية والدعم النفسي لعدد من القادة المجتمعيين من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات ومناطق مختلفة، في إطار تنفيذ مشروع «الصحة للجميع» ودعم المجتمع للتدخل في أوقات الازمات.

- عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، يستعرض آليات استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات بمؤتمر دولي بإسبانيا بمشاركة الأمم المتحدة وممثلي وزراء الداخلية على مستوى الدول العربية.

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تنفذ اللقاء التنشيطي على منهج التدريب الإلزامي الموحد للأسر الراغبة فى الكفالة بحضور ممثلي مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة ساويرس، وبنك الطعام، ومنظمة يونيسف، والجامعة الأمريكية، وشركة أوراسكوم، للإنشاءات لتنفيذ مشروع «زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة»، وتؤكد الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة لبناء الإنسان.

الخميس 28 سبتمبر

- التضامن الاجتماعي تشارك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في حفلها الختامي للمسابقة الإقليمية لإطلاق مبادرات الوقاية من المخدرات، وذلك في إطار دعم عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر.

- مشروع «تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة» والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة لوريال الفرنسية، وكير مصر ينفذ تدريبا للعاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة علي برنامج إدارة حالات العنف ضد المرأة.

- مديرية التضامن بقنا تنظم معرضا لمشروعات الأسر المنتجة واشادة الحضور بجودة وتميز المنتجات، في إطار مشاركتها بالاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة بقنا.

- تنظيم احتفالية «في حب مصر» لدعم التواصل وإعادة الدمج لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعدد من المحافظات، والفعالية تتضمن مسابقات ومعرض فنى ومشغولات يدوية.