«أوقاف الإسكندرية»: نحمي الوطن بأرواحنا.. ونؤيد موقف الرئيس لرفض تهجير الفلسطينيين

قال الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الوطن أغلى ما يملكه الإنسان وفي سبيل الحفاظ عليه تٌبذل الأرواح، مؤكدا إننا جميعا نقف صفآ واحداً خلف القيادة السياسية للحفاظ على الوطن ومقدراته ولو بذلنا في سبيل ذلك كل غالٍ ونفيس.

وأوضح «عبد الرازق» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مديرية أوقاف الإسكندرية بكل شيوخها وخطبائها وأئمة المساجد يؤيدون تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير أهالي غزة ونقلهم إلى أرض سيناء.

صلاة الغائب

وأشار «عبد الرازق»، إلى إن مساجد الإسكندرية أدت صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة في مساجد وصلاة الغائب على شهداء فلسطين بمساجد، وسيدي أبي العباس المرسي، وسيدي ياقوت العرش، وعلي ابن أبي طالب، وسيدي أحمد المتيم، والمعمورة الكبير، وحضر الصلاة آلاف المواطنين والجميع رفعوا الدعاء إلى الله لنصرة إخواننا في غزة والدعاء على العدو الصهيوني الذى لا يحترم الإنسانية وليست لدية رحمة في المجازر الغاشمة التي يقوم بها ومنها ضرب مستشفى المعمداني التي تعد واحدة من أكبر جرائم الحرب.

الشعب خلف الرئيس

وأضاف الشيخ سلامة عبد الرازق، أن من أهم ما حدث اليوم خروج الشعب المصري في كل ميادين مصر معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني رافضين تهجير أهالي غزة إلى داخل الحدود المصرية مفوضين الرئيس عبد الفتاح السيسي ليخذ مايراه مناسباً لحماية الأراضي والحدود المصري.