ياسمين صبري: أرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

عبرت الفنانة ياسمين صبري، عن استيائها الشديد لما يحدث لأهالي غزة، ودعت لإقامة وقفة تضامنية اليوم عند منصة الجندي المجهول بمدينة تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ياسمين صبري تدعم غزة

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حفظ الله الأمة العربية» .

مسيرة تضامنية لدعم فلسطين

ومن ناحية أخرى يشارك اليوم عقب صلاة الجمعة، عدد كبير من نجوم في مسيرة تضامنية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، للتعبير عن الرفض والغضب إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتداء على فلسطين وشعبها.

ياسمين صبري مع مؤسسة الهلال الأحمر

سبق وتطوعت الفنانة ياسمين صبري، من خلال تواجدها مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة قائلة: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».