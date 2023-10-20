محافظ شمال سيناء: استقبلنا 22 طائرة تحمل 400 طن مساعدات متنوعة للفلسطينيين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ومروان الجيلاني مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأكد المحافظ الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في استلام وتخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة لصالح الأشقاء الفلسطينيين، جوًا عن طريق مطار العريش الدولي، وبرًا عن طريق الطريق الدولي الساحلي

وصول المساعدات

وأضاف محمد عبد الفضيل شوشة أن المحافظة استقبلت 22 طائرة من دول الأردن وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا والبرازيل والدنمارك وباكستان وروسيا ومنظمات الصحة العالمية والغذاء العالمي واليونيسيف، محملة بأكثر من 400 طن من الأدوية والمساعدات الغذائية والإنسانية.

أشار المحافظ إلى وصول قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتي تضم نحو 150 شاحنة محملة بنحو 1500 طن من المساعدات المتنوعة، بجانب وصول عدة شاحنات من الأحزاب والمؤسسات وشركات الأدوية المصرية، لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وثمن مروان الجيلاني مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، مؤكدًا أن مصر هي الداعم الرئيس للقضية الفلسطينية وهي الشقيقة الكبرى لفلسطين.

نقص الدواء والأغذية

وأشار «الجيلاني»، إلى أن قطاع غزة يشهد نقصًا كبيرا في المياه والدواء والأغذية، وأن المستشفيات تواجه إغلاقا وشيكًا بسبب نقص الوقود، داعيا إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.