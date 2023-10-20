فنانون من أمام معبر رفح يتحدثون لـ«الوطن»: فلسطين قضية العرب وكل مصري

تحرك فجر اليوم وفد من الفنانين لمعبر رفح، لدعم القضية الفلسطينية، والمشاركة في إرسال المساعدات لأهل غزة.

ضم الوفد عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأشرف طلبة، سكرتير النقابة، بالإضافة لمنير مكرم وعزوز عادل، أعضاء مجلس النقابة.

وحرص أيضا على التحرك مع وفد الفنانين كل من محمد عبد الجواد وسامح حسين وميدو عادل.

أشرف زكي يتحدث لـ«الوطن» من أمام معبر رفح

وقال أشرف زكي لــ«الوطن» إن كل الفنانين على قلب رجل واحد لدعم القضية الفلسطينية، وأن تواجدهم في رفح هو واجب كل فنان وواجب كل مصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والجميع يصطف أمام معبر رفح من أجل دخول المساعدات.

وأضاف أشرف زكي أن الجماعة الفنية جميعها مؤيدة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده في دعم القضية الفلسطينية.

زكي: فلسطين قضية العرب وكل مصري

وأكد أيضا ميدو عادل، أن فلسطين قضية كل العرب، وقضية كل مصري، ووجودهم اليوم في رفح واجبهم نحو الأشقاء في فلسطين، مؤكدا أن كل المصريين معنا قلبا وقالبا لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار منير مكرم عضو مجلس النقابة، أنه لا فرق بين مسيحي ومسلم هنا، وأنه تواجد للمساعدة في وصول صوتهم لكل العالم، مؤكدا أن الدور الذي يقدمه هو واجب كل مصري وأن الجميع هنا بكل حب ويتمنون مساعدة الشعب الفلسطيني بكل قدره.