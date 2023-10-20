بطريركية أنطاكية للسريان الأرثوذكس تدين الاعتداء على غزة: ضد القيم السماوية

أصدرت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بيانا اليوم، تدين ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مطالبة بضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار، ووضحة أن ما يحدث هو خارج منطق القيم السماوية.

وبحسب بيان البطريركية اليوم، فإنه بعد مرور أسبوعين على الحرب في غزة وتدمير الحجر على رؤوس البشر وارتفاع عدد الشهداء والجرحى بشكل لا سابق ولا مثيل له، وأمام استعصاء الحلول، نجد أنّه من واجبنا جميعاً أن نقف متّحدين بالصلاة ومطالبين بوقف هذه الحرب البشعة وحقن الدماء وحماية الأرواح.

استهداف الأطفال والأمهات

وتابع، أن مناظر مئات الأطفال القتلى والأمهات الثكلى وأشلاء المدنيين، وبخاصة بعد استهداف المشفى المعمداني، تحمل الأسى إلى القلوب.

واستطرد إنّ استهداف الأطفال الأبرياء وأمّهاتهم وإبادة عائلات بكاملها، هو خارج منطق القيم السماوية. لقد فقد أهل غزة وفلسطين الأمان؛ فلا المستشفيات أو المدارس، ولا المساجد أو الكنائس، ولا مقرّات المنظمّات الدولية تحمي حقّ الإنسان في أدنى مقوّمات الحياة، بالإضافة إلى منع إدخال الماء والدواء والغذاء.

مطالب لوقف إطلاق النار

وأكد البيان، أنّ الروح البشرية التي تنعم بالحرية هي هبة الله، وما يحصل مخالف لمشيئته، وأمام هذه الكارثة الإنسانية والأخلاقية المروّعة، يجب على كنائس المشرق وبحاضرة الڤاتيكان وكنائس الغرب والمنظمات الدولية والأمم المتحدة السعي لوقف إطلاق النار وحماية الحياة البشرية التي منحها الله للإنسان، وفتح المعابر لإيصال الماء والغذاء والدواء للمحتاجين في قطاع غزّة.

واختت البطريركية: إننا نصلّي كي يتوقّف إطلاق النار، ويحلّ السلام في أرض السلام، ونطلب من الله أن يعطي هذه المنطقة نعمة الحياة الحرّة الكريمة.