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«الداخلية»: تأمين المواطنين المشاركين في مسيرات دعم فلسطين بالمحافظات

كتب:

محمد أيمن سالم
02:24 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
مسيرات تضامنية مع فلسطين

مسيرات تضامنية مع فلسطين

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات كافة لتأمين المواطنين المشاركين في الوقفات التضامنية دعغما لأهل فلسطين، بمعظم الميادين العامة والمساجد الكبرى بجميع المحافظات.

 واحتشد ملايين المصريين، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، من أجل تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأن حماية مقدرات البلاد بالتزامن مع الأحداث الجارية في غزة، ودعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للتهجير القسري. 

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