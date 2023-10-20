جامعة أسيوط: نؤيد تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

أصدرت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بيانا قالت فيه إن إدارة جامعة أسيوط، وعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بها، علاوة على أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من أبنائها؛ يدركون هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ مصرنا الحبيبة؛ كنتاج لحالة عدم الاستقرار الإقليمي في دول الجوار.

حماية مصر وأرضها

وأضافت الجامعة أنه حفاظاً على مكتسبات نصر أكتوبر 1973 العظيم، وأرواح شهدائنا، وأبناء الوطن الأوفياء؛ في الحفاظ على أراضي مصر، وحمايتها من أي تهديد؛ فإننا جميعاً، نؤيد تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

واختتم البيان أننا جميعاً نؤيد تصريحاتكم، وتوجهات السياسة الخارجية المصرية؛ بشأن ضرورة وجود حل شامل، وعادل للقضية الفلسطينية؛ بناء على قرارات المنظمات الدولية، والمبادرة العربية؛ لحل القضية، ولذلك بقدر إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، فإننا نرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، وتنازلهم عن حقوقهم الشرعية.