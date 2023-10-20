حزب الإصلاح والنهضة يشارك في وقفات «تفويض الرئيس ودعم فلسطين»

شارك اليوم حزب الإصلاح والنهضة بكافة قياداته وأعضائه وكوادره ومؤيديه في محافظات مصر، يتقدمهم هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، وكافة أعضاء المكتب السياسي، والأمانة العامة، وأمانات المحافظات المختلفة، ضمن وقفات «تفويض الرئيس ودعم فلسطين»، في استجابة من حزب الإصلاح والنهضة للدعوة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني.

حزب الإصلاح والنهضة

وتضمنت الوقفات والمسيرات عدة كلمات لقيادات حزب الإصلاح والنهضة في المحافظات المختلفة، تناولت في مجملها إدانة جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وكذلك دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تلك الضغوطات التي تمارس على مصر لدفعها لتبني تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

القضية الفلسطينية

وأعلن كافة المشاركين في تلك الوقفات من أعضاء وكوادر وقيادات حزب الإصلاح والنهضة رفضهم التام لأي محاولات لتصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وأكدوا على وقوفهم صفًا واحدًا مع الدولة المصرية ضد أي تهديد للأمن القومي أو المساس بوحدة وسلامة أراضي الدولة المصرية.