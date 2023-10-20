النائب محمد عبدالعزيز من وقفة دعم غزة بصلاح سالم: كلنا فداء لفلسطين

شارك النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المسيرات الداعمة لغزة بميدان صلاح سالم. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا اليوم من الأيام العظيمة والملهمة التي مرت على الشعب المصري العظيم.

وأضاف «عبدالعزيز» أنه شارك في المسيرات والمصريين جميعًا استجابة لدعوة الرئيس حين قال: «لو طلبت من المصريين إنهم ينزلوا للتعبير عن رفضهم وتصفية القضية ومشروع تجهير أهلنا من قطاع غزة لسيناء ستجدهم بالملايين».

«عبدالعزيز» يرفض تهجير الفلسطينيين

وأوضح عضو مجلس النواب أن تهجير الفلسطينيين هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ليس فقط بسبب اعتباره اعتداءً على الأمن القومي المصري الذي نعتبره خطًا أحمر لا يمكن المساس به، ولكنه تهديد واضح لتصفية القضية الفلسطينية ولا يمكن لأي مواطن عربي أو مؤمن بحق الشعب لإقامة دولة فلسطينية أن يوافق على قضية التهجير: «لذلك كان موقف الرئيس السيسي وطني ومُنحاز للقضية الفلسطينية، مُنحاز لتحقيق أمن مصري القومي ولمنع المساس بأي حبة رمل من أرض سيناء الغالية».

الملايين احتشدوا في مختلف ميادين مصر

واحتشد الملايين في مختلف المحافظات لرفض الجرائم التي تُرتكب من قِبل الاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر دون رحمة على قطاع غزة: «شوفنا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المستشفيات أو المدارس وقتل الأطفال، نزلنا وشاركنا لإدانة التخاذل الدولي والصمت الدولي الكبير الذي تحول إلى ليس فقط صمت، ولكن مشاركة من المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم».

عضو مجلس النواب: الشعب المصري قائد ومعلم وقادر على إيصال كلمته للعالم

وأكد عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أن الشعب المصري طول الوقت قائد ومعلم وقادر على إيصال كلمته للعالم، وأعرب عن فخره بكل مصري ومصرية شاركوا في المسيرات وكانوا في الأرض في جميع المحافظات: «أنا شوفت قد إيه المواطنين متحمسين ولغاية ما اليوم بينتهي في ناس عاوزه تشارك، ده بيأكد إن الشعب المصري دايمًا بيوصل رسائله للعالم، وأثناء المسيرات تذكرت أيام 30 يونيو وحدة الشعب المصري مع القوات المسلحة، شوفت هذه الوحدة النهارده، شوفت إصرار الشعب على الوقوف خلف الرئيس في قرارته».

وأنهى محمد عبدالعزيز حديثه قائلًا: «كلنا مستعدين للدفاع عن الأرض المصرية وكلنا بكل الوسائل مستعدين، بكل الوسائل المتاحة مستعدين للدفاع عن أرض فلسطين بالكلمة والكتابة والتعبير وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك، فكلنا فداء للقضية».