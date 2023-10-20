أول تعليق من مصور فيديو طفل «بدي شعرة منه».. قصف عنيف على غزة قتل شقيقه

«بدي شعرة منه.. بدي شعرة منه» بهذه الكلمات أثر طفل فلسطيني يدعى «هارون» في قلوب الكثيرين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو منهارا من البكاء على استشهاد شقيقه، ويحاول الحصول على خصلة من شعره للاحتفاظ بها، كي تكن تذكارًا معه.

مصور فيديو الطفل «هارون» يكشف التفاصيل

المصور الفلسطيني شهاب يونس، يكشف تفاصيل الفيديو المتداول للطفل «هارون» الذي أبكى القلوب، موضحًا خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن الطفل المستشهد يندرج من عائلة نازحة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب في رفح.

الطفل هارون وهو يودع شقيقه

قال المصور شهاب يونس، إن الطفل المستشهد البالغ من العمر 11 عامًا، لقي مصرعه خلال تواجده رفقة عائلته داخل منزل أسرة لجأوا إليها، لكن تم استهداف المنزل الذي يقع بـ حي التنور شرق رفح.

وجاء المنزل المستهدف لعائلة تُعرف بـ«الجزار»، الذي كان يقع بشرق رفح، وتحتمي به أسرة الطفل «هارون» وشقيقه الشهيد.

وحسب المصور الفلسطيني، أنه من المتوقع دفن جثمان الطفل المستشهد شقيق الطفل «هارون» بمسقط رأس عائلته في قطاع غزة.

لحظة مؤثرة للطفل الفلسطيني «هارون»

كان تليفزيون فلسطين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو مؤثرا للطفل الفلسطيني الذي يدعى «هارون»، وهو يودع شقيقه الذي لقي استشهاده جراء القصف العنيف على قطاع غزة، إذ يحاول الحصول على خصلة من شعره للاحتفاظ بها، كي تذكره بشقيقه.

وظهر الطفل الفلسطيني «هارون»، وهو يحاول الحصول على خصلة من شعر شقيقه بعد استشهاده، وظل يردد: «بدي شعرة منه».

وفي اللحظات الأخيرة لتوديع الطفل «هارون» لشقيقه، ظهر وهو منهارًا من البكاء، ويقول لأخيه: «مع السلامة يا عمري، مع السلامة يا قلبي»، وهو ما أثار التعاطف في نفوس الملايين.