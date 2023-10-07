ماذا قال أحمد حلمي عن فكرة وفاته؟.. كلام مؤثر ورسالة لمنى زكي (فيديو)

مقطع فيديو لا يتجاوز مدته ثوانٍ معدودة، من أحد البرامج التلفزيونية، تحدث فيه الفنان أحمد حلمي فكرة وفاته، وموقف زوجته الفنانة منى زكي، مؤكدًا حبه لها الذي وصل للعشق والهيام، حتى تمنى لفظ أنفاسه الأخيرة قبلها لأنه لا يقوى على فراقها.

حلمي: «هكون أناني ومبسوط إني اللي همشي»

«لو على فراش الموت وعندك أقل من دقيقة قبل ما تتوفى تقول لمنى زكي شيئ هتقول لها إيه؟» سؤال افتراضي وجه للفنان أحمد حلمي، خلال أحدث ظهور له في برنامج تلفزيوني، فقال: «هقول لها أوعي تحسي بالذنب أو تعيطي على إني مش موجود، وهكون مبسوط إنه أنا اللي نايم هنا مش إنتي وأنا اللي همشي».

متخيلش تموتي قبلي

وتابع الفنان أحمد حلمي، خلال رسالته للفنانة منى زكي، قائلًا: «متخيلش ولا ممكن أتخيل أبدًا اللحظة اللي ممكن نبدل فيها الأماكن، ودي أنانية لأني مش عايز أعيش المشاعر دي، بس تعيشيها أنتي عادي، من كثر ما هي فيها قسوة مش متخيل إني أعيشها، يا إما تعالي نامي جنبي وخلاص، محدش يشوف حد وهو رايح في حته».

قصة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

وكان الفنان أحمد حلمي، تحدث عن قصة تعارفه وزواجه من الفنانة منى زكي، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، وعن كواليس الزواج والتقدم لطلب يدها قائلًا: «شوفتها للمرة الأولى عند المنتج محمد فوزي، وبدأت علاقتنا كصداقة واتطورت جدا، وأعجبت بها، وهي ولا مرة خدت بالها، كنت كل ما أشوفها بعد كدة أحس برهبة، صارحتها بحبي».

وتابع الفنان أحمد حلمي، في ذكر كواليس علاقته بالفنانة منى زكي، والزواج منها، قائلًا: «كلمت أخوها علشان أخطبها قبل ما يرجع باباها من السفر، لما قابلته كان متفهم جدا لوضعي، ومسألنيش عن إمكانياتي المادية لإنه أدرك إننا بنحب بعض».

طلب شبكة بـ40 ألف جنيه

وتابع: «والدها طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأن مكانش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 أو 40 ألف جنيه».