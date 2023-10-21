كيف رد نجوم الفن على إسرائيل وأمريكا؟.. رسائل لبايدن وجيش الاحتلال

على قلب رجل واحد، يقف الفنانين في مصر والوطن العربي، معلنين رفضهم القاطع لما يحدث في فلسطين، من استهداف للأطفال والنساء والعجائز، والقتل العشوائي للمدنين وارتكاب المجازر التي ترقى إلى درجة الإبادة الجماعية، ووجه بعضهم رسائل للجانب الإسرائيلي.

أنغام ترد على أفيخاي أدرعي

وكان أول الذين ردوا على الجانب الإسرائيلي أنغام عبر موقع «x»، وكتبت للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك»، ورد عليها: «حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في منشوراتها، إن الله سيفتكر عباده جميعاً وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك مَن سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيتذكره عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم».

وردت أنغام عليه كاتبة: «أنت يا اسمك إيه!! بدون رقي ولا أدب لأنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام، مطربة مصرية عربية، عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني الإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصرعليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين».

وأضافت: «الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت!!. وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قَتَلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم.. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».

رسالة شريهان لبايدن

كما وجهت شريهان رسالة قوية اللهجة للرئيس الأمريكي جو بايدن وكتبت: «إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، سيادتك لست عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية و لديك و الفلسطينيون كعرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً عندك!! .. وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك لست على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر؟!».

وأضافت: «سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم و القانون الدولي ‎جرائم حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية، اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام».