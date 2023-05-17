مفاجأة عن شريهان يكشفها مدحت العدل لإيمان أبوطالب على قناة الحياة

يحل السيناريست مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض، المذاع على قناة الحياة الجمعة المقبلة في تمام الثامنة مساءا.

مدحت العدل يتحدث عن كواليس مسلسل عملة نادرة

وخلال الحلقة يتحدث السيناريست الكبير مدحت العدل، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل، كما يتحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب ويكشف كواليس فيلم آيس كريم في جليم والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وسيجيب «العدل» على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا، كما سيعلن مفاجأة قوية بشأن الفنانة القديرة شيريهان، كما سيرد على تصريح الكاتب إبراهيم عيسى بشأن استكمال رسالة وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة.

مدحت العدل يتحدث عن حياته الخاصة

وتحدث «العدل»، لأول مرة عن حياته الخاصة، وفق برومو الحلقة الذي نُشر على موقع القناة قائلا: «كتبت جزءً من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية».

ويذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة على شاشة قناة الحياة، في الثامنة مساء من كل أسبوع.