«المصريين الأحرار»: قمة القاهرة للسلام ستكون محل اهتمام كل دول العالم

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قمة القاهرة للسلام ستكون محل اهتمام من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت فشل النظام العالمي والذي «أقصد به الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي تم إنشائهم بعد الحرب العالمية الثانية».

تشكيل قمة الغد لها مدلول

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن قمة الغد لها مدلول، حيث تشهد مشاركة كل دول الخليج، ومشاركة المغرب من الشمال الأفريقي، كما أنه من أوروبا تشارك تركيا وإسبانيا وقبرص واليونان.

قمة القاهرة للسلام تضع الدول المتبنية لوجهة النظر الإسرائيلية في حرج شديد

وتابع «القمة سوف تضع الدول المتبنية لوجهة النظر الإسرائيلية في حرج شديد أمام شعوبهم وأمام العالم كله، لأن ما يحدث يمكن أن نسميه سقوط الأقنعة، فمنظمات حقوق الإنسان صامتة تمامًا عما يحدث، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من أمريكا، ومن إنجلترا من خلال فتح الخزائن وأثنين من حاملات الطائرات قبالة ساحل غزة بمجرد بدء المناوشات مما يوضح أن هناك نية مسبقة».