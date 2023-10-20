رئيس جنوب أفريقيا يؤكد مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023

أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023، والمقرر انعقادها في العاصمة الإدارية غدا السبت، وكتب عبر موقع التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، قائلا «تمت دعوتنا للمشاركة في قمة القاهرة للسلام التي ستعقد غدا لمناقشة الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين».

مؤتمر دولي في العاصمة الإدارية

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

وأكدت 31 دولة وأكثر من 7 منظمات دولية حضورها المؤتمر السبت، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في قطاع غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري.