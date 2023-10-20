رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قمة القاهرة للسلام
00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي مستجدات التصعيد العسكري في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
08:49 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
السيسي وماكرون في لقاء سابق

السيسي وماكرون في لقاء سابق

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

ماكرون يشيد بجهود مصر ودورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

السيسي وماكرون يتوافقان على خطورة التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع 

وأكّد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

اقرأ المزيد:

لماذا خرج المصريون لتفويض الرئيس السيسي؟.. أمن مصر القومي خط أحمر

الحرب التي كشفت عبقرية السيسي والجيش

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الملايين في الشوارع لدعم فلسطين استجابة للرئيس السيسي

نواب وأحزاب ومؤسسات دينية تفوض الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.