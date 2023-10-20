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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
08:15 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرضا التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي، نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.

وثمن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي، للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، استناداً لحل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.