«إيد في إيد».. أسامة الأزهري والقس إثناسيوس يقودان مسيرة دعم غزة أمام النصب التذكاري

من أمام النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بطريق صلاح سالم، يقف القس إثناسيوس رزق، وهو يرفع يده عاليا، مشبكا إياها مع يد الشيخ أسامة الأزهري، الذي تتدلى السبحة من يده، بينما يزين الصليب صدر الأول، وذلك خلال مظاهرات دعم غزة التي أٌيمت اليوم، في مشهد يجسد تلاحم الشعب المصري لدعم فلسطين الحبيبة ورفض مخطط تهجير أهل غزة.

المشهد حقق انتشارًا وتفاعلًا كبيرًا، إذ يظهر الوحدة المصرية بين المسلمين والأقباط، ويعبر عن روح التناغم والتجانس بين فئات الشعب المصري، خلال المسيرة التي شارك فيها كافة المواطنين، من شباب ورجال وشيوخ ونساء وأطفال، لدعم فلسطين والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، وكذلك الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع.

القس والأزهري والمستشار محمود فوزي وضياء رشوان.. في مسيرة لدعم فلسطين

القس إثناسيوس رزق، هو راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بينما الشيخ أسامة الأزهري، هو مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وبجانبهم، وقف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اليوم والمنسق العام للحوار الوطني، في مشهد، تحت راية رفض انتهاكات قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني، وتهجيرهم إلى سيناء.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في دعم فلسطين

وشركت حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في وقفة احتجاجية حاشدة، وأعلنت رفضها للقصف الإسرائيلي على غزة وتؤيد القيادة السياسية من إجراءات لحفظ الأمن والسلام.

وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رفضها القاطع لكل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، حيث دعت دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.

وشهدت الميادين في مختلف المحافظات في مصر إقبالًا كبيرًا من المواطنين المشاركة في مسيرة تضامنية لدعم فلسطين، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.