ختم القرآن الكريم بالمقرأة النموذجية وبحث تنشيط الدعوة الإلكترونية بالسويس

جرى ختم القرآن الكريم بالمقرأة النموذجية للأئمة بمديرية الاوقاف بمحافظة السويس، ضمن فعاليات برنامج البناء التثقيفي للأئمة بمديرية أوقاف السويس، فيما التقى الشيخ ماجد راضي بقيادات المديرية لبحث تنشيط الدعوة الإلكترونية.

ختام القرآن الكريم من المقرأة النموذجية بالسويس

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف في محافظة السويس في تصريحات صحفية، إنه برعاية كريمة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تم متابعة قراءة جزء عمّ بمشاركة ثلة من أئمة السويس القراء ذوي الأصوات الحسنة، وبحضور بقية أئمة الإدارات الخمس، ضمن فعاليات برنامج البناء التثقيفي للأئمة بمديرية أوقاف السويس.

بحث تنشيط وتطوير الدعوة الإلكترونية

وتابع أنه جرى بحث سبل تنشيط وتطوير الدعوة الإلكترونية، من خلال الاجتماع بمسؤولي الدعوة الإلكترونية والتنسيق الإعلامي وجرى التأكيد خلال الاجتماع على الحاجة لمزيد من الجهد والعمل والمتابعة المستمرة للأنشطة الدعوية والقرآنية المستحدثة، مشيرا إلى أن الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي يستلزم ضرورة المتابعة المستمرة من أعضاء ومسؤولي الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية للبرامج الدعوية والمقارئ القرآنية ونشرها عبر الصفحات الرسمية للإدارات الفرعية والمديرية

التفاني والإخلاص هو أساس التقدم

وتابع الشيخ ماجد راضي بأن العمل والتفاني والإخلاص هو أساس التقدم، وأن المرحلة الآنية تحتاج لبذل كل جهد وجد واجتهاد لا سيما في هذه الأيام العصيبة، وأكد أن العمل في خدمة بيوت الله تعالى ورعايتها غاية سامية تحتاج لإخلاص فيما علي أكد مسئول الدعوة الإلكترونية بالسويس الشيخ محمد إبراهيم عبده ضرورة تناوب الأئمة القائمين على الأنشطة الدعوية والقرآنية مع أعضاء ومسؤولي الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية لنشرها عبر الصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بالإدارات الفرعية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وأن الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي، وبلغ اهتمام الوزارة بالدعوة الإلكترونية أنها أعلنت عام 2023 عاما للدعوة الإلكترونية.