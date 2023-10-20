أبطال العملية «إيلات» الحقيقيون ونجوم الفيلم في «واحد من الناس»

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «واحد من الناس» وتذاع على جزأين في العاشرة مساء الأحد والاثنين؛ على قناة «أون»؛ يستضيف الدكتور عمرو الليثي، الأبطال الحقيقيين للعملية البحرية «إيلات»، وهم لواء بحري نبيل عبد الوهاب، ولواء بحري عمر عز الدين، ونجوم العمل الفني.

فيلم «الطريق إلى إيلات» للمخرجة إنعام محمد علي، كان واحدًا من الأفلام التي جسدت بطولات الضفادع البشرية، حيث هاجموا ميناء إيلات الحربي ودمروه.

أبطال العملية إيلات الحقيقيون يكشفون كواليس تفجير المدمرة الإسرائيلية

وتتناول الحلقة ولأول مرة الكشف عن أسرار وكواليس شهادات أبطال العملية البحرية «إيلات» والعديد من البطولات والاختراقات الناجحة التي تمت والتفجيرات التي حدثت، وكيف تحمل اللواء نبيل، مشقة السباحة لمسافة 14 كيلومترا وهو يحمل جثمان الشهيد فوزي البرقوقي.

كما يتحدث نجوم الفيلم لأول مرة عن أسرار جديدة عن هذا العمل الفني، الذي يجسد بطولات الجيش والبحرية المصرية، ومنها كيف جاءت فكرة الفيلم، وكم استغرق التصوير، وعدد الدول الذي تم التصوير بها، ومعظم مشاهد التصوير داخل المياه وأغلبها كان مشاهد خارجية، ومشاهد التفجير في الفيلم، والصعوبات التي واجهت نجوم العمل من حمل الألغام والإصابات والطرق الواعرة والتدريبات على السباحة.