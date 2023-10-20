لأول مرة.. برنامج أطفال يناقش قضية فلسطين بطريقة مبسطة على شاشة الحياة

في حلقة استثنائية من برنامج «أطفال الحياة» الذي تقدمه الإعلامية سلمي صباحي «ماما سلمي» على قناة «الحياة»، قدمت الإعلامية اليوم الجمعة، حلقة خاصة عن القضية الفلسطينية بطريقة مبسطة تصل لكل الأطفال.

البرنامج على قناة الحياة

بدأت الحلقة بالوقوف حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، ثم قدم البرنامج العديد من الفيديوهات التعريفية عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس ومدنها المختلفة.

ساهم البرنامج في تعريف الأطفال بدولة فلسطين مع ضيوف البرنامج صانعة المحتوي يمنى عاطف، التي تكلمت عن أهمية فلسطين الدينية بطريقة مبسطة للأطفال، ومُدرسة الرسم وديان عادل، التي علمت الأطفال رسم خريطة فلسطين وأهم الرموز التي تشتهر بها.

كما قدم البرنامج رسالة من أطفال مصر إلى كل أطفال فلسطين ولكل أطفال العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة لفيديو استثنائي من فقرة بطل الحياة عن أطفال فلسطين الأبطال، ومنهم محمد الدرة، عهد التميمي وفارس عودة.

البرنامج يشكر الدولة المصرية

توجه البرنامج بالشكر للدولة المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية، وأيضًا شكر للهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني، كما خص بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي مبادرة التبرع بالدم لصالح فلسطين يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

كان من ضمن الأطفال المشاركين في الحلقة طفلين فلسطينيين، ميريهان وعبدالرحمن، وتحدثا عن ذكرياتهما في فلسطين.