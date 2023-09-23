مادلين طبر تنشر صورتها ببدلة «الطريق إلى إيلات» احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

احتفلت الفنانة مادلين طبر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مع جمهورها بنصر أكتوبر المجيد والذي نستقبله خلال أيام.

ونشرت مادلين صورة من فيلم الطريق إلى إيلات، وعلقت قائلة: «كل أكتوبر وأنتم بألف خير، بدلة فيلمي الطريق إلى إيلات، احتفظت بالبدلة العسكرية ما يزيد عن ربع قرن، ولما عرفت إن صديقي المنتج هشام سليمان أسس متحفًا لكل إكسسوارات الفن، قدمتها له، لأنها من حق أولادنا المصريين، فلو أنا توفيت، البدلة والذكرى والنصر هيبقوا للمصريين».

تكريم مادلين طبر من البابا تواضروس

أعربت الفنانة مادلين طبر، منذ أيام، عن سعادتها بتكريمها من البابا تواضروس عن مشاركتها في فيلم التلميذ، وهذا ما أعلنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت مادلين صورًا من التكريم وعلقت قائلة: يا أبا تواضروس... أنت حجر الزاوية، ربنا يزيدك حكمة ونعمة ومحبة العالم والمصريين لك قداسة البابا الروحاني الحكيم بابا تواضروس، كرمني لمجرد تشريفه حضور فيلم ديني شاركت ببطولته التلميذ، إن تكريم قداسته للفن هي ميزة طيبة من بين صفاته الراقية الكثيرة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة ونجوم العمل المعروفين وأبناء الكنيسة وبرعاية وإنتاج كنيسة السيدة العذراء مريم».