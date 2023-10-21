«أحمد» يدعم قرارات السيسي والقضية الفلسطينية بساق واحدة: أعمل أي حاجة لبلدي

يمشي بساق واحدة متكئا على عكازه ومرددا: «إحنا معاك يا سيسي، إحنا مع القضية الفلسطينية»، لم يتردد للحظة في الانضمام للمسيرة التي ينظمها المواطنون تضامنا مع قطاع غزة ومايحدث في دولة فلسطين ومؤيدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصلحة مصر وفلسطين معا، مؤكدا حبه وعشقه لتراب الوطن وأن المعوقات لم تمنع أحمد مكي، ابن محافظة الدقهلية من المشاركة في التعبير عن تضامنه من أجل مصلحة الوطن في أي مسيرة يدعون لها.

أحمد يدعم قرارات السيسي والقضية الفلسطينية بساق واحدة

يقول أحمد لـ«الوطن»: أنا شاب في كلية التمريض جامعة المنصورة، بسبب حادث أليم بُترت ساقي ورضيت بما قسمه الله عزوجل لي، وأعتمد على عكازي الذي يرافقني في كل جولاتي وعندما علمت ما حدث لفلسطين من أحداث مأساوية تقشعر لها الأبدان كان حلمي أن أقدم لهم الدعم بأي وسيلة كانت ولو بأقل الإمكانيات، وبعدها علمت بالإمدادات التي يقدمها الرئيس السيسي لشعب فلسطين شعرت بالفخر وقتها لدينا رئيس جمهورية إنسان وأن لمصر هيبة بالرغم من الظروف العصيبة التي نمر بها أثبت أن مصر لها مكانة وليست بقليلة.

السيسي رجل قوي لا يهاب المخاطر

وتابع مكي: بعد تنظيم جامعة المنصورة حملة للتبرع بالدم تنفيذًا لتوجيهات السيسي لم أتردد لحظة في التبرع بالدم بالرغم من ظروفي الصعبة وأنني اعتمد على ساق واحدة، وأؤيد كل ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما سمعت كلامه شعرت بأنه لدينا رئيس قوي وذو شأن ولا يهاب المخاطر لذلك أدعمه وأقول له كمل يا ريس ولا لتهجير الفلسطينين وسيناء خط أحمر ولو وصل الأمر بالمساس بأمننا القومي سأحارب بساق واحدة وهذا الأمر لمصلحة فلسطين أيضا لأنه لولا قرار الرئيس ستنتهي القضية للأبد ولن نسمح بضياع واحتلال سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء.