حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تشارك في وقفة احتجاجية ضد القصف الإسرائيلي

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر الرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم إخواننا في فلسطين، وكذلك الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع ودعم وتفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية، وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين.

جاء ذلك بمشاركة كل أطياف الشعب المصري صفاً واحداً لدعم وتأييد القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

كما أعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رفضها القاطع لكل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، حيث دعت دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.