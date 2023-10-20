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صفاء أبو السعود: أشكر الرئيس السيسي على موقفه الشجاع من القضية الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
09:55 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الفنانة صفاء أبوالسعود

الفنانة صفاء أبوالسعود

عبرت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، وهي باكية عن حزنها الشديد مما يحدث في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القتال في غزة على مدار الساعة، وما يحدث في هذا الشعب الباسل يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل.

لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة

وأضافت خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «dmc»: «لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق والسماح بدخول المساعدات لغزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء».

واستطردت: «أشكر الرئيس السيسي على موقفه الشجاع من القضية الفلسطينية، حيث أرسلت مصر عددا كبيرا من الشاحنات الإنسانية إلى حدود فلسطين حتى تدخل إلى الشعب الباسل عند فتح المعبر».

رسالة إلى رؤساء العالم

وأوضحت أنها تطالب رؤساء وملوك العالم أن ينظروا إلى هذه القضية بعين الحق والإنسانية، حيث يوجد أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني الآن دون طعام وشراب ومهددة أرواحهم من قصف الاحتلال.

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