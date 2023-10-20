نادي القضاة: نقف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية

أكد المستشار أبو الحسين قايد وكيل أول نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي، دعم قضاة مصر الكامل للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

القضية الفلسطينية

وقال المستشار أبو الحسين قايد، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار أمر مرفوض تماما ونؤكد على دعمنا وتأييدنا الكامل للدولة المصرية التي تعاملت بشكل حرفي على مدار الفترة الماضية في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف: «ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من انتهاكات إنسانية بحق الفلسطينيين تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وأدعو كافة المنظمات الحقوقية بالنظر للمعاناة التي يلاقيها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني».

حملة للتبرع بالدم

وتابع: وفي إطار دعمنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في محنته نظمنا اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة بمقر نادي القضاة وشهدت إقبالا كثيفا من قبل القضاة وأسراهم الذين حرصوا على التوافد للتبرع بدمائهم والتأكيد على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.