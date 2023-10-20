محلل سياسي أردني: قمة القاهرة للسلام جاءت في وقت مناسب

قال مجيد عصفور، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن قمة القاهرة للسلام جاءت في وقت حساس ومناسب، وفي حضور واسع وكبير استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضور رفيع المستوى

وأضاف «عصفور»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه بناء على هذا الحضور الدولي رفيع المستوى وبناء على الطرح الذي تنعقد فيه القمة والجهد المصري الذي بذل في التحضير للقمة والاتصالات الدولية التي حدثت بعد طوفان الأقصى حتى هبت القيادتان المصرية والأردنية لبذل أقصى جهد لكبح جماح التأييد الدولي الأعمى لإسرائيل.

الجهود المصرية الأردنية

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت، ومصر دولة مركزية في العالم العربي، حيث سيتم إدخال غد أو خلال 48 ساعة المقبلة قوافل الإغاثة إلى غزة، إضافة لوقف التصعيد نتيجة للاتصالات المصرية الأردنية مع المجتمع الدولي، وقمة الغد سيكون له أبلغ الأثر للضغط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي لوقف التصعيد إن لم يكن وقف الحرب والتفاوض فيما بعد على القضايا العالقة.