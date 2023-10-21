مشاهير العالم يدعمون القضية الفلسطينية.. «يجب وقف العنف»

صراخ الأطفال يملأ الأجواء، الكبار يبحثون بنظرات تائهة وأعين خائفة عن ذويهم، الدمار في كل مكان، السماء مشتعلة بأضواء القذائف، هكذا هو الحال في فلسطين منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تتعرض للقصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا والمصابين، وتشريد العائلات التي تبحث عن أي مأوى يحميها من العدوان الغاشم، ليتضامن الجميع سواء مواطنين أو مشاهير مع القضية الفلسطينية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التبرع بالدماء والمساعدات المختلفة.

عائلة حديد تدعم القضية الفلسطينية

الفنانة العالمية إيزابيلا خير حديد والشهيرة بـ«بيلا حديد»، لم تقف مكتوفة اليدين إزاء ما يحدث في فلسطين، إذ قررت دعم القضية وأعلنت ورفض تهجير الشعب العربي قسريًا من خلال منشور كتبته على حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بيلا حديد وجيجي حديد من أصول فلسطينية، وكانتا أول الداعمين للقضية عبر حساباتهما على «السوشيال ميديا»، وذلك رغم تعرضهما لتهديدات بالقتل وتلقيهما رسائل بذلك بعد تسريب أرقامهما.

هايلي بيبر تعلن الدعم للقضية الفلسطينية

كما أعلنت هايلي بيبر، تأييدها للقضية الفلسطينية، كما أبدت دعمها للأطفال والعائلات كما دعت لدعم صندوق الإغاثة للأطفال.

وقالت إنه يجب التبرع لتوفير الطعام والماء النظيف والأدوات الصحية المهمة، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

كما قدمت دوا ليبا، الدعم للقضية الفلسطينية، وطالبت بتدخل العالم، لوقف العنف ضد فلسطين.

كما قدم تاي عضو الفريق الكوري BTS، في وقت سابق دعمه للقضية الفلسطينية من خلال منشور على «السوشيال ميديا».