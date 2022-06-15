زوجة جاستن بيبر: يشعر بتحسن بسبب دعم الجمهور

كشفت هايلي بيبر تطورات الحالة الصحية لزوجها المغني جاستن بيبر بعد أيام من إعلان إصابته بشلل جزئي في وجهه بسبب متلازمة «رامزي هانت»، موضحة أنه في طريقه إلى الشفاء، وأن دعم المعجبين لعب دورًا كبيرًا في تحسنه.

وجاء ذلك خلال ظهورها في برنامج «Good Morning America»، متابعة: «يتحسن كل يوم ويشعر بتحسن كبير.. سيكون على ما يرام تمامًا، وأنا ممتنة فقط لأنه بخير».

وأضافت عارضة الأزياء الأمريكية وزوجة جاستن بيبر، في حوارها، أن زوجها يتطلع إلى الشفاء التام من الحالة التي أصابت نصف وجهه بالشلل، ويشعر بتحسن مع مرور كل يوم، معربة عن شكرها أيضًا المعجبين لتفهمهم الشديد طول محنته، بعد ما اضطر «بيبر» إلى إيقاف جولته العالمية مؤقتًا، موضحة أنهم تلقوا الكثير من النصائح من الأشخاص الذين تعاملوا مع تلك المتلازمة من قبل، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

هايلي بيبر: الأزمات الصحية جعلتنا أقرب

بعد إلغاء جولته الغنائية بسبب حالته الصحية ومواجهته للمرض، قالت «هايلي» إنه كان هناك الكثير من دعم المعجبين، وإنهما ممتنان لذلك للغاية، معقبة: «أرسل كل شخص تمنياته ونصائحه وتوصياته الطيبة، وكان هذا رائعًا حقًا»، مؤكدة أن هذه الأزمة جعلتهما أقرب.

وكشف جاستن بيبر بشكل مفاجئ لجمهوره إصابته بشلل جزئي في وجهه يصعب معه التحكم في النصف الأيمن من وجهه بسبب فيروس نادر تسبب في متلازمة «رامزي هانت»، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» لمدة 3 دقائق، شرح خلالها الأعراض التي يعاني منها، وطلب من جمهوره الدعاء من أجله.

جاستن بيبر لـ جمهوره: صلوا من أجلي

كما كشف سبب تأجيل جولته الغنائية، التي سبق وأعلن تأجيلها، مكتفيا بإعلان أن السبب «مرض غير مرتبط بكوفيد»، ليعلن بعد ذلك عن مرضه الحالي قائلًا: «لقد فعلت كل شيء لأتحسن، لكن مرضي يزداد سوءًا.. ينفطر قلبي لدرجة أنني سأضطر إلى تأجيل العروض القليلة القادمة (أوامر الأطباء)، إلى كل جمهوري، أحبكم كثيرًا وسأرتاح وأتحسن».