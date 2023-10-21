هتاف ورسالة تاريخية.. كيف وحدت فلسطين جماهير الأهلي والزمالك في سوبر السلة؟

يشتعل الصراع في المدرجات دائما بين جماهير الأهلي والزمالك في أي مباراة تجمع القطبين في أي لعبة جماعية، إلا أن الأمر اختلف في صالة مدينة خليفة الرياضية بدولة البحرين، بعدما اتحد الجمهوران بالأبيض والأحمر، من أجل هدف واحد، وهو دعم فلسطين.

جماهير الأهلي والزمالك تتحد في مدرجات سوبر السلة لدعم فلسطين

فلسطين التي تعيش فترة مأساوية في ظل القصف المستمر من العدوان الإسرائيلي على المستشفيات والكنائس والمنازل منذ أيام وتحديدا منذ عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، كانت هي بطل مدرجات مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي الذي استضافته الإمارات أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 64 - 60.

«بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، بهذا الهتاف، أشعلت جماهير الأهلي والزمالك معا مدرجات صالة المباراة، في رسالة دعم لأبناء غزة في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه بلادهم.

«فلسطين بأرضها أحق»، كان هذا عنوان «البانر» الذي قررت الجماهير رفعه، من أجل توجيه رسالة للعالم خلال مباراة القمة، بمساندة القضية الفلسطينية حتى تحرير البلاد من العدوان الإسرائيلي.

لم تكن المدرجات فقط هي الداعم الوحيد لـ فلسطين خلال المباراة، بل كان للاعبي الفريقين مشاهد عديدة قبل وبعد اللقاء دعما لغزة في حربها ضد العدوان الإسرائيلي.

لاعبو الأهلي والزمالك يدعمون فلسطين على هامش مباراة سوبر كرة السلة

«القدس لنا»، كانت هذه رسالة لاعبي الأهلي الذين حرصوا على ارتداء وشاح يحمل هذه الكلمات، كما احتفلوا بكأس البطولة رافعين العلم الفلسطيني على منصة التتويج، وهو نفس الأمر للاعبي الزمالك الذين حرصوا على ارتداء الشال الفلسطيني قبل وبعد اللقاء.