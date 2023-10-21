«القاهرة الإخبارية»: الجيش اللبناني يعلن العثور على 25 منصة إطلاق صواريخ

أعلن الجيش اللبناني العثور على 25 منصة إطلاق صواريخ، في إطار عمليات المسح لمنطقة سهل القليلة التي أطلق منها صواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

واحدة من منصات إطلاق الصواريخ جاهز للإطلاق

ووفقا لبيان «القاهرة الإخبارية»،نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، فإنَّ واحدة من المنصات تحمل صاروخا معدا للإطلاق.

سقوط 7 شهداء بمنزل مخيم جباليا شمال القطاع

وأفاد بيان عاجل لـ«القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، بسقوط 7 شهداء جراء بصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمنزل بمخيم «جباليا»، شمالي قطاع غزة.

فيما تطالب «أونروا» النازحين الفلسطينيين داخل 5 مدارس في غزة بإخلائها بعد إنذار إسرائيلي.