اشتباكات بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال على الحدود الفاصلة

أعلن الجيش اللبناني أنَّه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردا على قنبلة دخان أطلقتها قوات الاحتلال.

دورية للاحتلال خرقت خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا وأطلقت قنابل دخانية

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن الجيش اللبناني أن دورية تابعة للاحتلال خرقت خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصر الجيش اللبناني.

وأكّد المتحدث باسم قوات اليونيفيل الدولية أنَّهم يعملوا على التواصل مع كل الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان.

عناصر من العدو الإسرائيلي أقدمت على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية

وأكدت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أن عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب، وقد رد عناصر الدورية اللبنانية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.