عاجل.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة نادي الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، أسماء مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد والذي يقود النادي حتى 2027، وذلك برئاسة حسين لبيب، والذي فاز بمنصب رئيس نادي الزمالك، برفقة مجلس جديد نجح في حيازة ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك أن عدد المشاركين في التصويت بلغ عددهم 22704 بينهم 18966 صوتًا صحيحًا و3738 صوتًا باطلًا.

وحسمت نتائج التصويت في انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم أمس الجمعة، أعضاء مجلس إدارة الجديد لنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب رئيسًا وهشام نصر في منصب نائب الرئيس، وحسام المندوة أمينا للصندوق.

أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالكوكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل والذي أسفر عما يلي:-

- رئيس النادي: حسين لبيب : 15229 صوتا

- نائب رئيس النادي: هشام نصر : 9480 صوتا

- أمين الصندوق: حسام المندوة :11434 صوتا

أعضاء فوق السن :

- أحمد سليمان :15433 صوتا

- حسين السيد : 10878 صوتا

- عمرو أدهم : 10772 صوتا

- محمد طارق : 10700 صوتا

-هاني شكري : 12800 صوتا

- هاني برزي : 12328 صوتا

أعضاء تحت السن

- نيرة الأحمر : 14202 صوتا

- أحمد خالد حسانين : 13717 صوتا

- رامي نصوحي : 11039 صوتا

انتخابات ساخنة في نادي الزمالكوأجريت أمس الجمعة، انتخابات نادي الزمالك، لاختيار مجلس إدارة جديد حتى عام 2027، بعدما امتدت التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساءً موعد غلق باب التصويت في الانتخابات، والتي شهدت منافسة قوية خاصة على منصب نائب الرئيس بين هشام نصر وهاني العتال.