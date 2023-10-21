«كتلة الحوار» ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم: ندعم الموقف الرسمي لمصر

قال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار ووكيل مؤسسي جزب الحوار، إننا جميعاً بـ «كتلة الحوار»، ندعم موقف الإدارة المصرية والقيادة السياسية تجاه أحداث غزة، وهو موقف ثابت وصلب تجاه القضية الفلسطينية، «لا للتهجير.. لا للاحتلال.. معا لمساندة صمود الشعب الفلسطيني».

عازر: ندين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه

وبدورها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، في مقطع فيديو، على إدانة أعضاء «كتلة الحوار» محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحيوية بقطاع غزة والمواطنين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، مضيفة: «نؤيد الرئيس السيسي في موقفه الصلب والثابت والواضح من القضية الفلسطينية والأمن القومي للمنطقة».

«علي»: أهمية ممارسة الضغط الدولي على الكيان المحتل لوقف انتهاكاته ضد غزة

فيما أشار المهندس حسام علي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إلى أهمية ممارسة الضغط الدولي على الكيان المحتل، من المجتمع الدولي وكل الشعوب الحرة، لوقف جميع أشكال العنف الممارس ضد أهل غزة، قائلاً: «إصرار دولة الاحتلال على ممارسته هو بمثابة الاصرار على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لأهل غزة.. أرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وادعم كل مؤسسات الدولة المصرية في تحقيق ذلك».

كما قال الدكتور محمد عبد المجيد، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إنَّه يحمل إسرائيل ومن يدعمها مسؤولية قصف مستشفى المعمداني وما يترتب عليه من ازهاق أرواح المدنيين الأبرياء، تلك المأساة الإنسانية التي يأباها كل من لديه ضمير حي، وأدعم موقف الدولة المصرية في تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المصرية أو غيرها.

وأكدت الإعلامية سوزان حرفي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أنَّ الأرض المصرية: «أرضنا ليست للبيع أو للتنازل، وأدعم موقف الدولة المصرية ورئيسها في الحفاظ على أرض سيناء.. لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. لا لتصفية قضية فلسطين.. نعم لحل شامل وعادل لفلسطين وقضيتها».