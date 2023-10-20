«العفو الدولية»: تأكدنا بالدلائل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في غزة

أكّدت منظمة العفو الدولية، أنَّ هناك عائلات بأكملها استشهدت في غزة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، وهي أدلة دامغة على جرائم حرب، موضحة «وثقنا الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين، ويجب التحقيق في هجمات الاحتلال على غزة باعتبارها جرائم حرب».

التحقيق في هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وأوصحت المنظمة، في بيان لها، أنَّ نتائج تحقيق المنظمة في هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلصت إلى أن الاحتلال انتهك القانون الإنساني الدولي، مبينة أن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، ولم تميز أحيانا بين الأهداف العسكرية والمدنية.

ووثقت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الجمعة، عنها ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية هجمات الاحتلال غير القانونية، لا سيما العشوائية منها، والتي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، داعية إلى فتح تحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وأشارت العفو الدولية إلى أنها التقت ناجين وشهود عيان، وحللت صور أقمار صناعية وتحققت من صور ومقاطع فيديو؛ للتحقيق في عمليات قصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الحربية فى الفترة بين 7 و12 أكتوبر الجاري، والتي تسببت في دمار مروع وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.

قصف المباني السكنية انتهاك للقانون الإنساني الدولي

ونوهت المنظمة إلى أنها حققت في 5 هجمات طالت مباني سكنية ومخيما للاجئين ومنزلا عائليا وسوقا عاما، وأكدت النتائج أنها انطوت على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية فشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة ضد أهداف مدنية.

وبينت النتائج أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين، وقامت بقصف مبانٍ سكنية على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة، وطالبت حلفاء إسرائيل بفرض حظر أسلحة شامل عليها، نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي.

كما أكّدت المنظمة، ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، من قبل جميع الأطراف، وشددت على أنه بدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي يشهدها العالم.

فرض حصار كامل

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر، وسبق وأن أعلنت إسرائيل حالة حرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

طوفان الأقصى وقصف إسرائيلي بلا رحمة

وبدأت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الجاري عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في ظل تصعيد أخذته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الجاري وسط صمت عالمي وعدم التفاعل في محاولة لحل الأزمة، وبعد العملية أخذت إسرائيل تقصف كل المراكز الحيوية حتى المحظورة قصفها في الحروب من أجل تصفية قطاع غزة وتقول إسرائيل إنها تستهدف حركة حماس بهذه الضربات الصاروخة المستمرة.