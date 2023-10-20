حزب حماة الوطن بفاقوس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

قال أيمن شعبان أمين مساعد حزب حماة الوطن بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إن ما فعلته إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني هو جرائم حرب تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا، التي دائما ما تدعي أنها تدافع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية.

الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسة

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»: «الشعب المصري أثبت أنه خلف القيادة السياسة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم حتى لا يتسنى لاسرائيل احتلال غزة، والقضاء على القضية الفلسطينية».

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأردف: «لولا الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي لما أقدمت إسرائيل علي استخدام القوه الغاشمة في قتل المدنيين والأطفال والنساء واستهداف المستشفيات والبنية التحتية، ومحاصرة الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة».

إسرائيل تشن حرب تدمير شاملة

وتابع: «رغم محاولات الدول العربية وعلى رأسها مصر وقف العدوان الهمجي على شعبنا العربي في غزة، إلا أن التغطرس الإسرائيلي المدعوم بدعم عسكري ولوجستي غير مسبوق من البيت الأبيض يجعل إسرائيل تشن حرب تدمير شاملة بوحشية وهمجية.

واستطرد قائلاً: «أثبت الدعم الأمريكي لإسرائيل أن إسرائيل قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط لزعزعة الاستقرار وخدمة الأهداف الأمريكية في المنطقة».

واختتم قائلاً: أطالب الدول العربية أن يكون رد فعلهم على مستوى الحدث ويعلنوا جميعًا وقف التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتعليق جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل حتى يزول الاحتلال وتتوقف إسرائيل عن عدوانها الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.