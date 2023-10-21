عاجل.. حسين لبيب يعلن عن أول قراراته بعد رئاسة نادي الزمالك

أعلن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد عن أول قرارات المجلس الجديد بعد اكتساح الانتخابات بفارق كبير.

وقال حسين لبيب في تصريحات خاصة للوطن سبورت : « سيتم الاستعانة بالمرشحين الذيم لم يوفقوا في الانتخابات خلال الفترة المقبلة ليكون لهم دور مع المجلس الجديد من أجل الاستفادة من خبراتهم».

وسيتسلم مجلس الزمالك الجديد مهمته بشكل رسمي صباح اليوم، على أن يتم تسلم المهمة بشكل رسمي من اللجنة المعينة من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وقال هاني برزي خلال حديثه لقناة نادي الزمالك : هنرجع الزمالك لمنصات التتويج من جديد ومبروك علينا هذا المجلس الكبير.

فيما قال أحمد سليمان خلال حديثه عقب الإعلان عن النتيجة : مرحلة جديدة لنادي الزمالك من أجل تطوير القلعة البيضاء والعودة للأمجاد.

مجلس الزمالك الجديدوجاءت نتائج انتخابات نادي الزمالك على النحو التالي :

- رئيس النادي: حسين لبيب : 15229 صوتا

- نائب رئيس النادي: هشام نصر : 9480 صوتا

- أمين الصندوق: حسام المندوة :11434 صوتا

أعضاء فوق السن :

- أحمد سليمان :15433 صوتا

- حسين السيد : 10878 صوتا

- عمرو أدهم : 10772 صوتا

- محمد طارق : 10700 صوتا

-هاني شكري : 12800 صوتا

- هاني برزي : 12328 صوتا

أعضاء تحت السن :

- نيرة الأحمر : 14202 صوتا

- أحمد خالد حسانين : 13717 صوتا

- رامي نصوحي : 11039 صوتا