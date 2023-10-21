«الصحة» الفلسطينية: جميع مناحي الحياة تتدهور في قطاع غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تراجع وتدهور في جميع مناحي الحياة، وتأثرت جميع المرافق بشكل عام، وهناك تحول كبير في كل شيء بقطاع غزة، وأسفر الأمر عن عدد كبير من الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى قطع المياه، وهي شريان الحياة للسكان، وأيضا الكهرباء التي تمثل شريان الحياة في المستشفيات.

مستشفى المعمداني له صبغة مهنية وتاريخية ودينية

أكد «القدرة» خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، على القناة الأولى المصرية، أن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وهي ممارسات عدوانية ضد القانون الدولي، تستهدف كل شيء، آخرها قصف مستشفى المعمداني، والذي له صبغة تاريخية ودينية.

انهيار المنظومة الصحية بفلسطين

وتابع «القدرة» أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بقطاع غزة، التي انهارت على أساسها المنظومة الصحية.