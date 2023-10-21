أستاذ علوم سياسية: التحرك المصري شامل.. وأصبحت نقطة ارتكاز لجميع الأطراف

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك في إطار أشمل وأوسع ويضم أطرافا إقليمية ودولية بصورة كبيرة، وهذه هي الرسالة التي تقوم بها مصر في هذا التوقيت، قيادة وحكومة وشعبا، وذلك من أجل إعادة تذكير العالم بالقضية الفلسطينية.

وأكد «فهمي» خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، على القناة الأولى المصرية، أن التحرك المصري هو التحرك الأشمل وليس تحركا على جزئيات، فمصر تتحدث للعالم، وأصبحت نقطة ارتكاز للأطراف الإقليمية والدولية.

«فهمي»: رسائل قوية وواضحة من الرئيس بشأن القضية الفلسطينية

وتابع «فهمي» أن رئيس وزراء بريطانيا التقى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال اللقاء أطلق الرئيس السيسي رسائل واضحة وقوية على الهواء مباشرة، ونتمنى أن يؤثر هذا اللقاء على تهدئة الأوضاع، وعلى المجتمع الغربي أن يتفهم المطالب العربية، لا يكفي التصريحات الإيجابية التي يمكن أن تصدر بشأن القضية الفلسطينية، لأن عددا كبيرا من دول الغرب تبنوا المنطق الإسرائيلي الخاطئ.