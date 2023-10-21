جمال الكشكي: يجب تقديم الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة العدل الدولية

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قمة القاهرة للسلام تستهدف في المقام الأول السرعة في إيصال المساعدات لأهالي غزة، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، ووقف المخططات التاريخية، بتهجير الأشقاء من فلسطين إلى مصر والأردن، وتسعى القمة أيضا إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد «الكشكي» خلال حواره ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن القمة لن تغفل عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأن هناك رسالة واضحة للعالم، بوجوب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

لابد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وتابع «الكشكي» أن القيادة السياسة المصرية، تبنت منذ اللحظة الأولى خطاب قوي وواضح عن القضية الفلسطينية، لوضع العالم أمام مسؤولياته، فقد فاض الكيل أمام الفلسطينيين، ولا سبيل سوى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يجب توثيق الجرائم وتقديمها لمحكمة العدل الدولية

وأوضح «الكشكي» أنه من الضروري توثيق الجرائم الإسرائيلية، وتقديمها أمام محكمة العدل الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولن يتحقق ذلك سوى بإرادة عربية قوية.