مقار لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أماكن مقار لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحة أنَّ هذه اللجان تعمل على رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور وتُعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مقار لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وفق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:

محافظة القاهرة

- محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

- محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

محافظة الجيزة

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

محافظة الإسكندرية

محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

محافظة الغربية

محكمة غرب طنطا الابتدائية.

محافظة القليوبية

محكمة شمال بنها الابتدائية.

محافظة البحيرة

محكمة جنوب دمنهور الابتدائية.

محافظة الدقهلية

محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.

محافظة الشرقية

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

محافظة بورسعيد

محكمة بورسعيد الابتدائية.

محافظة المنوفية

محكمة شبين الكوم الابتدائية.

محافظة الإسماعيلية

محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

محافظة دمياط

محكمة دمياط الابتدائية.

محافظة كفر الشيخ

محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

محافظة المنيا

محكمة المنيا الابتدائية.

محافظة أسيوط

محكمة شمال أسيوط الابتدائية.

محافظة سوهاج

محكمة سوهاج الابتدائية.

محافظة قنا

محكمة قنا الابتدائية.

محافظة بني سويف

محكمة بني سويف الابتدائية.

محافظة أسوان

محكمة أسوان الابتدائية.

محافظة السويس

محكمة السويس الابتدائية.

محافظة الفيوم

محكمة الفيوم الابتدائية.

محافظة شمال سيناء

محكمة شمال سيناء الابتدائية.

محافظة جنوب سيناء

محكمة جنوب سيناء الابتدائية.

محافظة الأقصر

محكمة الأقصر الابتدائية.

محافظة البحر الأحمر

محكمة البحر الأحمر الابتدائية.

محافظة الوادي الجديد

محكمة الوادي الجديد الابتدائية.

محافظة مرسى مطروح

محكمة مرسى مطروح الابتدائية.