«الوطنية للانتخابات»: 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 21 لسنة 2023 باعتماد 16 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذى تضمن الموافقة على 16 منظمة للمتابعة.

وارتفع عدد المنظمات المحلية والدولية المقرر لها متابعة الانتخابات الرئاسية التى تم الموافقة عليها الى 24 منظمة محلية ودولية.

وجاء القرار الذى حمل رقم 21 لسنة 2023، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، متضمنا الموافقة على 16 منظمة مجتمع مدنى ومركز بحثى.

133 وسيلة اعلام تقدمت لتغطية الانتخابات

يُشار إلى أنَّ 133 وسيلة إعلامية ما بين قنوات محلية ودولية وصحف دولية ومحلية ومحطات إذاعية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى 7 منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية لتغطية الانتخابات أيضا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات حتى غد السبت في فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023.