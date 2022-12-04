صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية بينها «خاركيف»

دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق أوكرانيا :«بولتافا - دنيبروبتروفسك - سومي - خاركيف»، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية في تقارير، إلى وقوع عدة انفجارات وقعت في الجزء الخاضع من «زابوريجيا» لسيطرة «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال موقع «روس أوبورون إكسبورت» الروسي، إن «موسكو» طورت نظام فحص الشاحنات «إس تي - 6035» للكشف عن الأسلحة والمتفجرات.

ويمكن الاعتماد على«إس تي - 6035»، في كشف حمولة الشاحنة في وقت قياسي مقارنة بوسائل الكشف التقليدية الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

«كييف» تهدد «ترانسنيستريا» الانفصالي للانتقام من «موسكو»

كما طورت، «موسكو»، نظام «كومبليكس ترينينج سيستم» مصمم لتدريب أطقم غواصات الديزل، وأوضح «روس أوبورون إكسبورت»، أن النظام يوفر إمكانيات خاصة لتدريب الأطقم البحرية على أسس العمل داخل الغواصات.

بدوره، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن «كييف» تهدد «ترانسنيستريا» الانفصالي، شرقي مولدوفا للانتقام من «موسكو»، مضيفا إن روسيا تحتاج إلى عزل أوكرانيا التام عن البحر، للحفاظ على أمن المنطقة.

ضابط أمريكي سابق يرجح إبقاء «روسيا» على «كييف» معزولة عن البحر

ورجح ريتر، سيطرة القوات الروسية على مقاطعتي «خاركيف» و«دنيبرو بيتروفسك»، والإبقاء على «كييف» معزولة عن البحر الأسود، مضيفا أن الأمر يعني نهاية اقتصاد «كييف».

من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن الجيش الروسي، أظهر ضعفه بشكل شامل، وهذا سيؤثر على دول العالم، التي اعتادت بناء جيوشها بمساعدة أنظمة «موسكو» للدفاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

نولاند: رد فعل روسيا على تصريحات بايدن أظهر مدى عدم جدية روسيا

وأضافت نولاند، للصحفيين، إن بوتين، لا يريد محادثات السلام مع أوكرانيا حاليا. وكانت المسؤولة الأمريكية، زارت في وقت سابق «كييف»، والتقت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وأشارت نولاند، إلى أن رد فعل روسيا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر مدى عدم جدية «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي إسبانيا، كشفت الشرطة المحلية عن مصدر 6 طرود مفخخة تم إرسالها إلى عدد من الأهداف ومؤسسات من بينها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والسفارة الأوكرانية بمدريد في الفترة ما بين 24 نوفمبر الماضي و2 ديسمبر الجاري، وقالت إن المصدر مدينة بلد الوليد الواقعة شمال البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «الموندو».

وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، نيته إجراء محادثات مع نظيره زيلينسكي، قبل محادثات مع الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته صحيفة «لو باريزيان» المحلية.

ويعتزم ماكرون، إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ومدير «وكالة الطاقة الذرية» رافائيل جروسي، قبل التحدث مع بوتين.

بولندا: قوة أوروبا تكمن في قوة دولها

وفي بولندا، اتهم رئيس الحزب المحافظ الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، «برلين» بالسعي إلى التنفيذ السلمي لمخططات كانت تعتزم سابقا تنفيذها بالطرق العسكرية، منددا بالهيمنة الألمانية على أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار كاتشينسكي، في خطاب بمدينة ليجنيتسا جنوب غرب البلاد، إلى طريق يقود إلى الأزمة والخراب وليس فقط في بلاده بل في أوروبا وأيضا في ألمانيا.

وأضاف كاتشينسكي، أن قوة أوروبا تكمن في قوة دولها، وفي قوة الدول ذات السيادة إلى حد كبير، وفقا لما ذكرته الأنباء البولندية.