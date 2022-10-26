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صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

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رؤى ممدوح
06:31 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنّ صفارات الإنذار جرى إطلاقها في مدينة كييف، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

اتهامات لأوكرانيا بتصنيع قنبلة قذرة

وكانت روسيا اتهمت أوكرانيا خلال الفترة القليلة الماضية بتصنيع قنبلة قذرة، وقالت إنها تشكك في قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إثبات عكس ذلك.

ووجّهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرا إلى استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة.

إرسال لجنة تفتيش لمواقع في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، إرسال خبراء لتفتيش موقعين بأوكرانيا.

 

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بقلم رؤى ممدوح