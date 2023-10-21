«الري» تنتهي من تشغيل محطة المراشدة في قنا

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، استعرض خلاله أعمال التجارب التمهيدية للاستلام النهائي لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا.

وقال سويلم إنّه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع، لدورها المهم في الوفاء بالاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح الدكتور سويلم، أنّ محطة المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حالة الري بزمام 65 ألف فدان بمحافظة قنا، حيث تم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التي تم إنشاؤها عام 1967.

وأضاف وزير الري، أنّ المحطة تتكون من 5 وحدات مع إمكانية زيادة وحدة إضافية لاستيعاب أي توسعات مستقبلية، وبتصرف 8 مترات مكعب في الثانية للوحدة، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة.

وأوضح سويلم أن المحطة مزودة بأحدث نظم التحكم والتشغيل، والتي تضمن التشغيل الآمن للمحطة وكفاءة استهلاك الكهرباء.

يذكر أنّ مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة، وتتولى تشغيل وصيانة عدد 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.