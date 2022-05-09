وزير الري يوجه برفع كفاءة المعدات التابعة للشركة القابضة للري والصرف

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع المهندس محمد سلام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، وذلك اإستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف في مجالات متنوعة أبرزها، أعمال تأهيل الترع وأعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة وعملية تطوير بحيرة المنزلة وأعمال حماية الشواطئ وأعمال الصرف المغطي وأعمال النقل النهري، والتي تعد من المشروعات التي تخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس رضا مهدى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، ورؤساء مجالس الإدارات والأعضاء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركة الكراكات المصرية وشركة الري للأشغال العامة والشركة المصرية.

وزير الري: رفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية

قال الدكتور عبدالعاطي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إداريًا للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وتابع عبدالعاطي، كما تم أيضا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات.

وزير الري يوجه بضرورة استمرار تطوير تطبيقات الحصر وتحديث البيانات

واستعرض الدكتور عبدالعاطي أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى بالشركة القابضة للري والصرف من خلال استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتي تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

وأشار إلى إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها، ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.