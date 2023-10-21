محافظ أسيوط يتابع تنفيذ فعاليات ومشروعات «الشباب والرياضة»

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ أنشطة وفعاليات ومشروعات قطاع الشباب والرياضة المقرر تنفيذها خلال الخطة الموضوعة مسبقا، سواء ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية.

إزالة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات

واستعرض المحافظ خلال لقائه مع علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ونسب التنفيذ في كل مشروع من الـ 82 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه التي وصل إليها حتى الآن، فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات.

معدلات إنجاز المشروعات

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لزيادة معدلات الإنجاز وإنهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة، خاصة وأن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لافتا إلى ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول والعمل على تذليل أي عقبات وإزالة المعوقات قد تحدث بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأكد «سعد» متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة والتقارير الدورية مع مسئولي كل قطاع على حدة، للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والتأكد من معايير الجودة في التنفيذ.