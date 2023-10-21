مميزات يحصل عليها حاملو كارت الخريجين من جامعة أسيوط.. خصومات كبيرة

أعلن الدكتور أحمد عبدالمولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب عن موافقة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور احمد المنشاوي رئيس الجامعة خلال مجلس الجامعة في جلسته رقم 748 على الخدمات التي تقدمها جامعة أسيوط لحاملي كارت الخريجين.

كارت الخريجين لطلاب جامعة أسيوط

وفيما يلي ابرز الخدمات التي تقدمها الجامعة لحاملي كارت الخريجين والتي تضم تخفيضات مختلفة في مختلف الخدمات التي تقدمها الجامعة والتي توصل التخفيضات إلي 20% للأنشطة التعليمية والأنشطة الرياضية والمدن الجامعية وتأجير السيارات وكذلك الدورات التدريبية وورش التدريب المختلفة:

- تخفيض 15% لممارسة كافة الأنشطة الرياضية بالقرية الاولمبية بالجامعة .

- تخفيض 20% من الاشتراكات في الموتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة.

تخفيضات كبيرة لحاملي الكروت

- تخفيض 10% في تأجير السيارات التابعة لإدارة السيارات بالجامعة.

- تخفيض 20 % من الاشتراك في الدورات التدريبية التي تنظمها الوحدات ومراكز الجامعة.

الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

- الاستفادة من الإقامة بالمدن الجامعية وقطاع الوفود حسب المتاح بتخفيضات 10% من رسوم الإقامة.

- الحصول على خصم 15% من رسوم الاشتراك في الأندية الصيفية بكليات الجامعة.

- الحصول على خصم 10% من سعر الوجبات التي يقدمها المطعم المركزي.