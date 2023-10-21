عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه ضد شعب فلسطين.. قتل واعتقالات وهدم

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملة الاعتقالات التي تشنها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري، واعتقل جنود الاحتلال 27 فلسطينيا، صباح اليوم السبت، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بالضفة.

اعتقالات وهدم منازل

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا من المحافظة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما هدم جنود الاحتلال جزءا من جدارن أحد المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكون من طابقين يعود لعائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل المحيطة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، فيما اندلعت مواجهان بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، كما استشهد برصاص جنود الاحتلال في عدة مناطق بالضفة على خلفية بدء عملية «السيوف الحديدية» الإسرائيلية ردا على «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.